Im Einer-Kanadier fährt der Luxemburger bei den Europaspielen hinterher. Das Halbfinale ist weit entfernt.

European Games

Dario Maksimovic verpasst das Halbfinale deutlich

Jan MORAWSKI

Für Rennkanute Dario Maksimovic waren die Europaspiele auf der Kryspinow-Rennstrecke in Krakau schnell beendet. Der 34-Jährige landete am Donnerstag in seinem Vorlauf über 200 m (Einer-Kanadier) auf dem letzten Rang.

In 46''178 hatte Maksimovic einen großen Rückstand auf den Griechen Stefanos Dimopoulos (41''735), der den letzten Platz im Halbfinale ergatterte. Bei den European Championships 2022 in München war der gebürtige Bosnier erstmals für Luxemburg an den Start gegangen.

