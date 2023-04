Gerade als es anfing, für Danel Sinani und Wigan besser zu laufen, kommt die Hiobsbotschaft für den Luxemburger.

Sport 2 Min.

Fußball

Danel Sinani droht nach einer Knieverletzung das Saison-Aus

André KLEIN Gerade als es anfing, für Danel Sinani und Wigan besser zu laufen, kommt die Hiobsbotschaft für den Luxemburger.

Danel Sinani kennt sich in der zweiten englischen Liga gut aus. Der Luxemburger ist offiziell Spieler von Norwich City, lief nach Leihen aber auch schon für Huddersfield oder aktuell für Wigan Athletic in der Championship auf.

Doch während Sinani in der Saison 2021/2022 mit Huddersfield bis zum Ende auf den Aufstieg in die Premier League hoffte – dazu sechs Tore und vier Vorlagen beisteuerte – kämpft er mit Schlusslicht Wigan derzeit gegen den Abstieg in die League One (dritte englische Liga).

Florian Bohnerts rasanter Aufstieg Zu Saisonbeginn stand der Nationalspieler noch bei Niederkorn unter Vertrag, jetzt träumt er vom Aufstieg in die Ligue 1.

Seit Ende Januar geht der mittlerweile 26-Jährige nun schon auf Torejagd für die Latics, bislang erfolglos. Seinen einzigen Saisontreffer markierte der Nationalspieler am vierten Spieltag, noch im Trikot von Norwich und ausgerechnet gegen Ex-Club Huddersfield.

Die mangelnde Torausbeute des Luxemburgers dürfte wohl mit ein Grund dafür sein, dass Wigan weiterhin tief im Abstiegskampf steckt. Nur aus zwei von neun Partien, in denen Sinani für seinen Club auf dem Platz stand, ging das Team von Trainer Shaun Maloney als Sieger vom Platz. Der erste Sieg im Februar, wie könnte es anders sein, gegen Huddersfield, und der zweite am 1. April gegen die Queens Park Rangers – jeweils 1:0.

Wie ein schlechter Aprilscherz

Doch der Sieg gegen die Queens Park Rangers muss Sinani im Nachhinein wie ein schlechter Aprilscherz vorkommen. In einer Saisonphase, in der Coach Maloney verstärkt auf den Leihspieler setzte und die Resultate der Mannschaft sich ins Positive zu drehen schienen, folgte der Schockmoment.

Sinani, der gegen die Queens Park Rangers in der sechsten Minute noch den Elfmeter zum entscheidenden Siegtreffer durch Max Power für sein Team herausholte, musste in der 33.' verletzt ausgewechselt werden. Auf die ärztliche Untersuchung folgte dann die Hiobsbotschaft. Wie der Verein mitteilte, hat sich der Offensivspieler eine Verletzung an der Kniesehne zugezogen.

Ob Danel Sinani der Nationalmannschaft im Juni zur Verfügung stehen wird, ist fraglich. Foto: Yann Hellers

Trainer Maloney rechnet damit, dass der 26-jährige Luxemburger bis zum Saisonende ausfallen könnte. „Das mit Danel ist keine positive Nachricht. Wir reden hier von vier bis fünf Wochen, also ist alles, was wir vor dem Ende der Saison aus Danel herausholen können, ein Bonus. Es ist ein schwerer Schlag für uns, denn ich hatte das Gefühl, dass wir in den letzten Spielen das Beste von Danel zu sehen bekamen, und das Profil, das er uns mit seinem linken Fuß gibt, hätte uns geholfen.“



Der Leihvertrag von Sinani läuft noch bis Saisonende. Es ist also unsicher, ob er Wigan noch einmal auf dem Rasen helfen kann.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.