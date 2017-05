von LW-Redakteur Joe Turmes (Paris)



Während sich die absolute Mehrheit bei den French Open Tennis anschaut, steht für Danielle Maas vor allem Arbeit an. Die Turnierdirektorin versucht zusammen mit Koordinatorin Jacqueline Olsem Spielerinnen für die im Oktober über die Bühne gehenden BGL BNP Paribas Luxembourg Open in Kockelscheuer zu gewinnen. In der Players' Lounge liegt das Duo auf der Lauer. Dauernd laufen ihnen Spielerinnen oder deren Agenten über den Weg, die sie sehr herzlich begrüßen.



Beim Treffen mit dem "Luxemburger Wort" gibt Maas Einblicke in die Vorgehensweise ...