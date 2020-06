Beim Radsportverband wird auf Kontinuität gesetzt. Camille Dahm wird auch in den kommenden vier Jahren als Präsident an der Spitze stehen.

Dahm bleibt Präsident des Radsportverbands

Joe GEIMER

Camille Dahm wird auch in den kommenden vier Jahren an der Spitze des Luxemburger Radsportverbands stehen. Der 67-Jährige wurde online von den Vereinen mit 30 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung im Amt bestätigt. Eigentlich wollte die FSCL am 27. März ihren Kongress abhalten, doch die Corona-Krise machte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung.

Einen Gegenkandidaten hatte Dahm nicht. Der Diekircher ist seit 2016 FSCL-Präsident.



