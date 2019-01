Dänemarks Handballer sind erstmals Weltmeister. Der Olympiasieger bezwang im Finale im heimischen Herning Norwegen und krönte mit dem zehnten Sieg im zehnten Spiel ein sensationelles Turnier.

Dänemarks Handballer erstmals auf WM-Thron

(sid) - Dänemarks Handballer haben ihre sensationelle Heim-WM gekrönt und sind mit einer Gala-Vorstellung erstmals auf den WM-Thron gestürmt. Die Mannschaft um Mikkel Hansen ließ im heimischen Herning Norwegen beim 31:22 überhaupt keine Chance und beendete damit eine schwarze Serie eindrucksvoll. Die Dänen hatten zuvor alle ihre drei WM-Finals verloren.

Bester Werfer des Olympiasiegers beim zehnten Sieg im zehnten Turnierspiel war Hansen mit sieben Toren. Mit 72 Treffern wurde das Rückraum-Ass auch WM-Torschützenkönig. Zudem war in dem einseitigen Endspiel auf den bärenstarken Torhüter Niklas Landin Verlass.

Für Norwegen war es das zweite verlorene WM-Finale in Folge, doch nach dem Halbfinalerfolg gegen Co-Gastgeber Deutschland (31:25) tröstete sich die Mannschaft von Trainer Christian Berge immerhin mit der zweiten Medaille der Geschichte.



15.000 Zuschauer



Angepeitscht von der Mehrzahl der 15.000 Zuschauer hielten die Dänen dem immensen Erwartungsdruck von Beginn an stand und erwischten einen glänzenden Start. In der 14.' ging der zweimalige Europameister mit 9:5 in Führung, die Halle kochte und erstmals kreiste La Ola durch die seit Monaten ausverkaufte Arena. Die Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt lagen bei mehr als 2.000 Euro.

Wie schon beim Vorrundensieg gegen den Vizeweltmeister (30:26) hatten die Dänen den norwegischen Antreiber Sander Sagosen ganz gut im Griff, Landin parierte zudem mehrmals stark. Hansen hielt sich mit eigenen Abschlüssen zunächst zwar zurück, führte aber geschickt Regie und traf viele richtige Entscheidungen.

Bis zur Pause spielte sich das Team von Coach Nikolaj Jacobsen in einen Rausch und warf eine beruhigende Sieben-Tore-Führung heraus. Die dänischen Fans feierten schon in der Halbzeitpause ausgelassen eine rot-weiße Party.

Diese ging auch im zweiten Durchgang weiter. Der variable dänische Rückraum war wie schon bei der Halbfinalgala in Hamburg gegen Titelverteidiger Frankreich (38:30) nicht zu stoppen. Die Folge war eine 24:15-Führung (45.'), die Entscheidung war damit gefallen. Die letzten Minuten waren ein Schaulaufen des neuen Weltmeisters vor seinen begeisterten Fans. Der ausgewechselte Hansen drückte jeden seiner Mitspieler, nach der Schlusssirene begann eine lange Partynacht.