Der New York City FC eröffnet die neue Spielzeit der US-amerikanischen Profiliga mit einem Fehlstart in Nashville.

Luxemburger im Ausland

Dämpfer für Maxime Chanot nach Auftaktspiel zur MLS-Saison

André KLEIN Der New York City FC eröffnet die neue Spielzeit der US-amerikanischen Profiliga mit einem Fehlstart in Nashville.

Das hätten sich Maxime Chanot und der New York City FC sicher anders vorgestellt. Der Meister von 2021 eröffnet am späten Freitagabend (Luxemburger Zeit) die 28. Saison der Major-League-Soccer (Eastern Conference) mit einer 0:2-Auswärtsniederlage beim Nashville SC.

Noch im September besiegte die Mannschaft rund um ihren luxemburgischen Kapitän im für Nord- und Mittelamerika bedeutenden Campeones Cup den mexikanischen Vertreter Atlas Guadalajara souverän mit 2:0 und sicherte sich so den internationalen Titel. In der Finalrunde der abgelaufenen MLS-Saison konnte man zwar den Titel nicht verteidigen, scheiterte aber erst im Halbfinale an der Philadelphia Union (1:3).

Maxime Chanot führt als Kapitän den New York City FC in die neue Saison. Foto: NYCFC

Dementsprechend hoch sind die Erwartungen beim New York City FC für die laufende Spielzeit, träumt man doch vom nächsten Meistertitel. Die Niederlage in Nashville spiegelt aber auch die aktuell schwankenden Leistungen der New Yorker wider. In den sechs Vorbereitungsspielen im Januar und Februar, in denen man ausschließlich gegen andere MLS-Teams antrat, gab es lediglich einen Sieg bei Los Angeles Galaxy (2:1) bei drei Unentschieden und zwei Niederlagen.

Neuer Play-off-Modus

Gegen Nashville versuchten Chanot und seine Mannschaft daher robust aufzutreten und defensiv stabil zu stehen. Dennoch brachte Walker Zimmermann die Hausherren nach 34.' in Führung, die Jacob Shaffelburg (80.') in der zweiten Hälfte zum 2:0-Endstand ausbaute. Vier Gelbe Karten aufseiten der New Yorker, darunter eine für Chanot in der dritten Minute der Nachspielzeit, beweisen aber, dass es der Mannschaft des Luxemburgers nicht an Einsatzwille fehlt.

Maxime Chanot: "Ich habe damals einen Fehler gemacht" FLF-Leistungsträger Maxime Chanot spricht im Interview über die Kritik an seiner Person, den Glauben und seine Liebe zu New York.

Der 14. und vorletzte Tabellenplatz in der Eastern Conference ist nach nur einem Spieltag alles andere als aussagekräftig, auch wenn Chanot und sein Team am Sonntag auf der Jagd nach Punkten zum zweiten Ligaspiel bei Chicago Fire erneut auswärts antreten müssen.

Eine Neuerung, auf die sich Chanot derweil einstellen muss, ist eine Änderung des Play-off-Formats. Denn ab dieser Saison qualifizieren sich jeweils die besten neun statt wie bisher die besten sieben Teams der Hauptrunde für die Play-offs, wodurch das Freilos für die Sieger der Eastern und Western Conference in der ersten Runde entfällt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.