Der Höhenflug von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga ist vorerst gebremst und Verfolger Bayern München kommt auf zwei Punkte heran.

Dämpfer für Dortmund

(dpa) - Borussia Dortmund hat nach den Gala-Wochen einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Lucien Favre kam am Samstag vor heimischer Kulisse gegen Hertha BSC nicht über ein 2:2 hinaus. Weil der FC Bayern München 2:1 beim FSV Mainz 05 gewann, rückte der Rekordmeister bis auf zwei Zähler an den Spitzenreiter aus dem Revier heran. Tabellenschlusslicht Fortuna Düsseldorf musste sich zu Hause dem VfL Wolfsburg 0:3 geschlagen geben. Der FC Augsburg siegte 2:1 bei Hannover 96.

Eine knappe halbe Stunde hielt Hertha das 0:0, dann schlug die Dortmunder Offensivabteilung erstmals zu. Götze setzte Sancho rechts am Fünfmeterraum ein und der 18-Jährige schob den Ball mühelos in der 27.' ins Tor. Die Berliner kamen zurück und durch Kalou zum Ausgleich (41.'). 20 Spielminuten später schoss Sancho den BVB erneut in Führung. In der Nachspielzeit traf Kalou per Foulelfmeter zum von den Berlinern vielumjubelten 2:2.



Das Spitzenspiel wurde von Ausschreitungen überschattet worden. Randalierende Berliner Fans hatten während der ersten Halbzeit Polizisten angegriffen, diese versuchten die Gäste-Anhänger in ihren Block zurückzudrängen. Schon vor der Begegnung hatten die Berliner Fans Pyrotechnik gezündet.

Der FC Bayern machte in Mainz von Beginn an Druck - und ging in der 34.' vermeintlich in Führung. Das Tor von Thiago zählte jedoch nicht, weil dem Treffer aus Sicht des Video-Assistenten ein Foul von Lewandowski vorausgegangen war. Goretzkas sehenswertes Tor per Direktabnahme zählte dann aber (39.'). Nach dem Seitenwechsel kam der FSV durch Boetius überraschend zum Ausgleich (48.'). Das Remis hielt jedoch nur bis zur 64.'. Dann traf Thiago für die Münchner, die das 2:1 erfolgreich verteidigten.

In Düsseldorf brachte Wout Weghorst die Wolfsburger Gäste kurz vor der Pause per Handelfmeter in Führung (41.'). Nach einem Freistoß von William hatte Düsseldorfs Hennings den Ball mit dem Oberarm berührt. Brekalo (73.') und Ginczek (80.') entschieden die Partie endgültig zugunsten der Niedersachsen. Für die Fortuna wird es nach der fünften Niederlage nacheinander am Tabellenende immer schwerer.

Das erste Tor des Nachmittags war in Hannover gefallen. Khedira schoss die Gäste in der achten Minute nach vorne. Das Team von Coach Manuel Baum legte nach der Pause nach. Finnbogason verwandelte einen Handelfmeter souverän zum 2:0 (63.'), ehe Hannover durch Ihlas Bebou noch einmal herankam (72.'). Es half den 96ern nicht mehr. Der FCA brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.