(DW) - Der Luxemburger Radsportverband FSCL hat die Nominierungen für die Cyclocross-WM in Valkenburg (NL/3. und 4. Februar) bekannt gegeben.



Bei der Elite werden drei Luxemburger starten: Gusty Bausch, Vincent Dias dos Santos und Scott Thiltges. Dias dos Santos zeigte sich über die gesamte Saison konstant als stärkster Fahrer, holte vier Siege sowie die Gesamtwertung des Skoda-Cross-Cups. Bausch hat seit einigen Wochen zu alter Form zurückgefunden, während Thiltges konstant um Podiumsplätze fuhr.



Meister Sören Nissen wird nicht starten, da in Spanien bereits die ersten Mountainbike-Rennen der Saison stattfinden. Lex Reichling, der in dieser Saison zwei Siege feierte, hatte ebenfalls im Voraus abgewunken. Er will sich auf seine Ausbildung für den Lehrerberuf konzentrieren.



Um ein echtes Topresultat kann nur Christine Majerus bei den Frauen mitfahren. Am vergangenen Sonntag zeigte die Luxemburgerin mit Rang fünf beim Weltcup in Nommay (F), dass sie die nötige Form für die Welttitelkämpfe in knapp zwei Wochen erreicht hat. 2017 wurde Majerus Siebte bei der Heim-WM in Beles, im Jahr davor belegte sie Rang neun.



Felix Schreiber ist der einzige U23-Teilnehmer, während bei den Junioren gleich fünf Fahrer starten: Loïc Bettendorff, Mik Esser, Nicolas Kess, Arthur Kluckers und Cédric Pries. Jang Leyder ist als Reservefahrer vorgesehen.