Am Wochenende findet die Cyclocross-WM in Ostende statt. Vier Luxemburger nehmen den anspruchsvollen Kurs in Angriff.

Sport 1 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Cyclocross-WM: Majerus, Sand und zwei Dauerrivalen

Joe GEIMER Am Wochenende findet die Cyclocross-WM in Ostende statt. Vier Luxemburger nehmen den anspruchsvollen Kurs in Angriff.

Es ist Zeit für den Höhepunkt der Cyclocrosssaison. Die Weltmeisterschaft findet diesmal in abgespeckter Form statt, dennoch versprechen die insgesamt vier Rennen Spannung und Dramatik. Das liegt am Kurs in Ostende, der beileibe nicht jedermanns Sache ist, aber Abwechslung garantiert. Die Organisatoren haben sich für eine 2,9 Kilometer lange Strecke entschieden ...