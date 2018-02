Am Freitag ließen es die Luxemburger vor der Cyclocross-WM in Valkenburg, bei der am Samstag und Sonntag um Titel gekämpft wird, ruhig angehen. Nur die Junioren nutzten die vorgegebene Trainingszeit auf der schweren Strecke, um sich auch das letzte Detail des Rundkurses zu merken. Gusty Bausch bevorzugte eine kurze Ausfahrt auf der Straße, während sich Christine Majerus und Co. im Feriendorf unweit der Strecke ausruhten.