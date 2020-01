Es ist angerichtet: Am Samstag wird in Mersch um Titel gekämpft. Das Hauptrennen der Elite könnte richtig spannend werden.

Cyclocross: Tag der Entscheidung

Es wird dreckig, richtig dreckig. Die Cyclocross-Meisterschaften am Samstag in Mersch versprechen, spektakulär zu werden - nicht nur, weil eine Menge Schlamm auf der Strecke liegt, sondern weil die drei Topfavoriten im Hauptrennen der Elite von der Form her eng beieinander liegen.

Lex Reichling, Scott Thiltges und Vincent Dias dos Santos - so heißen die drei Kandidaten auf den Sieg im Rennen der Männer, das um 15.15 Uhr auf dem Krounebierg gestartet wird.

Dias dos Santos: "Bin bei 100 Prozent"



Aufgrund der Bedingungen werden Reichling (VV Tooltime Préizerdaul) die größten Siegchancen eingeräumt. Denn bei viel Schlamm ist eine Menge Kraft vonnöten, und da hat der 27-Jährige einen Vorteil. Doch Titelverteidiger Dias dos Santos (LC Tetingen) ist sich sicher: "Ich bin überzeugt, dass ich im Schlamm genauso gut fahren kann wie die anderen."

Dias dos Santos hat von den drei Topfavoriten die schwächste Saison hingelegt, dafür gab es auch einen konkreten Grund: "Ich hatte Motivationsprobleme." Am Samstag wird das aber kein Problem sein. "Wenn ich weiß, dass ich nach einer Stunde Landesmeister sein kann, bin ich voll motiviert."

Die Generalprobe am vergangenen Sonntag in Hesperingen gewann Dias dos Santos. "Das war wichtig, um meinen Konkurrenten ein Signal zu senden, dass ich in Mersch bei 100 Prozent sein werde."

Scott Thiltges fühlt sich auf der Merscher Strecke durchaus wohl. Foto: Vincent Lescaut

Nissen als Spielverderber?



Die beste und konstanteste Saison brachte Thiltges (LG Alzingen) zustande. Deshalb wird er auch den Skoda-Cross-Cup gewinnen. Bei allen regionalen Rennen, an denen er teilnahm, war Thiltges auf dem Podium. "Darauf bin ich stolz." Doch bei den Meisterschaften zählt das nicht. Aber auch er sieht Vorteile für sich: "Der Rundkurs kommt mir entgegen. Er ist vergleichbar mit der Strecke in Tetingen, auf der ich mich wohlfühle."

Vor allem ein Fahrer könnte dem Trio gefährlich werden: Sören Nissen (VC Diekirch). Der gebürtige Däne bestritt in dieser Saison nur ein Rennen und wurde Mitte Dezember in Warken Fünfter. Erst vor wenigen Tagen kehrte er aus einem zweiwöchigen Mountainbike-Trainingslager in Australien zurück.

Programm 12.00: Masters (40') 12.03: Débutant(e)s (30') 13.00: Junioren (40') 14.00: Frauen, Espoires und Juniorinnen (40') 15.15: Elite und Espoirs (60')