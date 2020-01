Lex Reichling hat sich in Mersch den Meistertitel im Cyclocross gesichert. Vor etwa 700 Zuschauern war er deutlich überlegen.

Cyclocross: Reichling krönt sich zum Meister

(DW/yr) - Lex Reichling ist erstmals in seiner Karriere Meister im Cyclocross geworden. Der Fahrer des VV Tooltime Préizerdaul zeigte auf dem Krounebierg in Mersch eine souveräne Leistung und gewann mit deutlichem Vosprung vor Scott Thiltges (Alzingen) und Vincent Dias dos Santos (Tetingen).

Bei den Espoirs setzte sich Loïc Bettendorff (Leopard) vor Raphaël Kockelmann (Vorarlberg) durch. Christine Majerus sicherte sich bei den Frauen ihren elften Titel in Folge.

Bei den Masters konnte sich Tom Flammang unerwartet klar vor seinem stärsten Konkurrenten Christian Weyland (Monnerich) durchsetzen und nach 2004 seinen zweiten nationalen Titel im Cyclocross feiern.

Mitfavorit fällt früh zurück



Mathieu Kockelmann (Differdingen) wurde seiner Favoritenrolle bei den Débutants gerecht und konnte mit seinem 15. Saisonerfolg seinen Titel erfolgreich verteidigen. Das Podium komplettierten David Lang und Noa Berton vom CT Atertdaul. Der Titel bei den Débutantes ging in einem spannenden Rennen an Liv Wenzel (Aterdaul) vor ihrer Clubkameradin Anouk Schmitz.

Das Rennen der Junioren wurde am Ende deutlich von Mats Wenzel (Aterdaul) vor Arno Wallenborn (Schifflingen) gewonnen. Dabei lag Letzterer nach der ersten Runde noch in Führung. Den dritten Rang sicherte sich Noé Ury (Atertdaul). Mitfavorit Tom Paquet (UC Dippach) fiel in der ersten Runde wegen Problemen mit seinen Schuhen weit zurück.

Nina Berton (Atertdaul) gewann bei den Espoires, bei den Juniorinnen siegte ihre Vereinskameradin Marie Schreiber.