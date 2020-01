Zwei Wochen vor der WM präsentiert sich Christine Majerus in hervorragender Verfassung. Beim Weltcup in Nommay sprang am Sonntag Rang vier dabei heraus.

Cyclocross: Majerus wird Vierte beim Weltcup

Daniel WAMPACH

Christine Majerus hat beim Weltcup im französischen Nommay eine starke Leistung gezeigt. Die nationale Meisterin im Cyclocross fuhr beim Rennen der höchsten UCI-Kategorie, bei dem sich die Weltelite versammelte, auf den vierten Platz.

Majerus hatte am Ende 42'' Rückstand auf Siegerin Annemarie Worst (NL), die sich im spannenden Finale mit nur 1'' Vorsprung auf Ceylin del Carmen Alvarado (NL) und 3'' auf Katherine Compton (USA) durchsetzte.

Majerus sammelte somit wichtige UCI-Punkte im Hinblick auf die WM am 1. Februar in Dübendorf (CH). Die Startreihenfolge wird nämlich durch das UCI-Ranking bestimmt - umso höher man darin klassiert ist, um so weiter vorne darf man starten.