(jg) - Die Rennen der Coupe de France scheinen Christine Majerus perfekt zu liegen: Am Samstag startete sie zum zweiten Mal in der laufenden Saison in Frankreich und zum zweiten Mal durfte die Luxemburgerin jubelnd über die Ziellinie fahren.

In Flamanville (UCI-Kategorie C1) ging der vierte und letzte Durchgang der Coupe de France im Cyclocross über die Bühne. Um 14 Uhr wurden insgesamt 44 Fahrerinnen auf den schlammigen Kurs geschickt. Nur wenige Sekunden nach dem Start übernahm Majerus Rang eins und die Luxemburger Landesmeisterin sollte bis ins Ziel nicht mehr eingeholt werden.

Die 30-Jährige baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Zwischenzeitlich lag Majerus mit 50 Sekunden Vorsprung in Front. In der letzten Runde ließ die vierfache Sportlerin des Jahres in Luxemburg es lockerer angehen und fuhr letztendlich nach 40 Minuten mit einem Vorsprung von 38 Sekunden ins Ziel.

Rang zwölf in der Gesamtwertung



Marlène Petit (F) sicherte sich Rang zwei vor Caroline Mani (F/auf 44'') und Lucie Chainel (F/1'06''). Letztere sicherte sich mit Rang vier den Gesamtsieg der Coupe de France. Nach vier Durchgängen weist Chainel 131 Punkte auf. Majerus nahm nur an zwei Rennen teil: Sie gewann Anfang Dezember in Jablines und feierte nun also ihren zweiten Sieg. Mit 70 Zählern beendet sie die Coupe de France an Position zwölf.

Majerus hat nur wenig Zeit sich zu erholen. Am Montag startet sie beim internationalen Quer in Petingen (C2), am Dienstag dann wird sie in Meilen (CH/C1) zu Gast sein. Ihr Ziel ist klar: Im Hinblick auf die WM in rund einem Monat in Valkenburg (NL) möchte Majerus ihre Formkurve kontinuierlich ansteigen lassen.

👏 @C_Majerus 🇱🇺 remporte la manche finale de la Coupe de France de cyclo-cross Élite Femmes à Flamanville ! #CDFCX pic.twitter.com/TCAAl9x0BF — FFC (@FFCyclisme) December 30, 2017