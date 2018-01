(jg) -Im Hinblick auf die Cyclocross-WM in rund einem Monat in Valkenburg (NL) konnte Christine Majerus am Dienstag weiteres Selbstvertrauen tanken: Nachdem sie bereits am Samstag in Flamanville (F/UCI-Kategorie C1) und am Montag in Petingen (C2) gewinnen konnte, reichte es am Dienstag in Meilen (CH/1) zu Rang zwei.

Beim sechsten und letzten Durchgang der EKZ-Cross-Tour musste sich die Luxemburgerin nur Jolanda Neff geschlagen geben. Die Lokalmatadorin ist keine Unbekannte: Die 24Jährige ist die amtierende Mountainbike-Weltmeisterin.



Auf dem Kurs am Zürichsee behauptete sich Neff nach rund 46 Minuten Fahrzeit mit einem Vorsprung von 44 Sekunden auf Majerus. Rang drei geht an die Schweizerin Sina Frei (auf 1'31'').

Majerus sicherte sich als Zweite 80 Punkte in der EKZ-Cross-Tour-Gesamtwertung. Die 30-Jährige war nur bei einem der sechs Rennen am Start und beendet das Klassement an Position 32. Den Gesamtsieg sicherte sich Pavla Havlikova (CZE) mit 443 Punkten.