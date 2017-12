(jg) - Langsam aber sicher kommt Christine Majerus immer besser in Form: Die Luxemburgerin testete ihre körperliche Verfassung am Sonntag in Jablines (F), unweit von Paris. Und die 30-Jährige setzte beim dritten Durchgang der Coupe de France ein echtes Ausrufezeichen: Die Fahrerin des Teams Boels-Dolmans siegte nämlich souverän und behauptete sich mit 24'' Vorsprung vor Lucie Chainel (F/Chazal-Canyon), die ihre Führung in der Gesamtwertung der Coupe de France verteidigte.



Dritte wurde die Belgierin Karen Verhestraeten (Donen-Vondelmolen), die bereits einen Rückstand von 57'' aufwies.

Für Majerus ist der Sieg bei dem Rennen der UCI-Kategorie C1 ein wichtiges Indiz. Der Formaufbau mit dem Fernziel WM in Valkenburg in zwei Monaten passt. Der erste Saisonsieg bei einem internationalen Cross wird der Landesmeisterin zudem wichtiges Selbstvertrauen verleihen. Nun geht es für Majerus mit ihrer Mannschaft nach Spanien ins Trainingslager, dann wird sie am 17. Dezember in Namur starten.