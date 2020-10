Die Cyclocrosssaison in Luxemburg wird unterbrochen. Der Radsportverband vermeidet damit eine Komplett-Absage.

Cyclocross: Absage bis Ende des Jahres

Was sich in den vergangenen Tagen immer mehr andeutete, ist nun zur Gewissheit geworden: Im Herbst und frühen Winter werden in Luxemburg keine Cyclocross-Veranstaltungen mehr ausgetragen. Der Radsportverband FSCL hat Verantwortung übernommen und nach Rücksprache mit den Organisatoren viele für diese Saison programmierte Rennen abgesagt.

Jedoch wird die Saison nicht komplett abgesagt: Theoretisch können die Rennen am 1. Januar (Petingen), 3. Januar (Hesperingen), 9. Januar (Meisterschaft in Ettelbrück) und 17. Januar (voraussichtlich Cessingen), stattfinden.

Die neuen Restriktionen und Maßnahmen der Regierung, die unter anderen besagen, dass nicht mehr als 100 Personen zu einem Sportevent zugelassen sind, machen es momentan nahezu unmöglich, einen Cyclocross zu organisieren. Fahrer, Organisatoren und Mechaniker ergeben schnell eine Zahl, welche diese gesetzte Obergrenze übertrifft.

Auch stellt sich die Frage der Zuschauer. Ein Cross ohne Publikum ist zwar möglich, macht für die Veranstalter jedoch wenig Sinn. Zudem stellt sich das geratene Abstandhalten zumindest an einigen Strecken als sehr schwierig da.

Die nationale Cyclocrosssaison ist demnach nach nur vier Wettbewerben (Reckingen, Brouch, Schouweiler, Kayl) unterbrochen. Am Donnerstagmorgen standen ohnehin nur noch wenige Rennen im Kalender. Die Organisatoren in Rümelingen, Contern, Tetingen, Dommeldingen, Beles, Mamer, Mondorf und Leudelingen hatten bereits die Reißleine gezogen.

