Welches Ausmaß hat der Dopingskandal um den Erfurter Sportmediziner? Aufschlüsse könnten Blutbeutel bringen.

Csefan: „Es wird weitere Beschuldigte geben“

(dpa) - Das österreichische Bundeskriminalamt erwartet, dass sich der Dopingskandal rund um die Nordische Ski-WM im österreichischen Seefeld und den Erfurter Sportarzt Mark Schmidt ausweitet. „Ich bin überzeugt davon, dass es noch weitere Beschuldigte geben wird“, sagte der leitende Ermittler Dieter Csefan in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Er schließt nicht aus, dass weitere Athleten Blutdoping gestehen werden, „weil sie mit einer Selbstanzeige verhindern, dass sie eingesperrt werden. Die Verdunklungsgefahr als Haftgrund fällt weg.“

Nach den Razzien in Tirol und Thüringen waren unter anderem fünf Langläufer in den Fokus der Ermittler gerückt. Sie haben alle Blutdoping gestanden. Zudem soll ein österreichischer Radprofi gedopt haben, ein weiterer Radprofi aus der Alpenrepublik (Georg Preidler) teilte öffentlich mit, dass er sich selbst angezeigt habe.

Weitere WM-Teilnehmer sind laut Csefan nicht betroffen: „Wir können ausschließen, dass es weitere Athleten in Seefeld gegeben hat, die von dieser Organisation bedient worden sind.“ Das gelte nach derzeitigem Ermittlungsstand auch für österreichische Betreuer. „Nach unseren Beobachtungen waren keine Betreuer oder Funktionäre betroffen.“

"Es gab kein Unrechtsbewusstsein"

Csefan zeigte sich erstaunt, mit welcher Dreistigkeit die mutmaßlichen Drahtzieher und die Sportler vorgegangen seien. „Das läuft schon seit Jahren, da gab es kein Unrechtsbewusstsein“, sagte der Kriminalbeamte. Wie man aus den Vernehmungen wisse, bestehe der Kontakt der österreichischen Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf zu dem Arzt schon seit Jahren. Die Ermittler werten derzeit unter anderem DNA-Spuren von mehreren in Seefeld beschlagnahmten Blutbeuteln aus. Die Vernehmung des Arztes und seiner mutmaßlichen Komplizen findet nach Csefans Angaben nächste Woche in München statt.

In Erfurt waren bei den Razzien laut „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Freitag) mehr als 40 Blutbeutel sichergestellt worden. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete von mindestens einigen Dutzend kühl gelagerter Blutbeutel. Angeblich seien diese mit Tarnnamen versehen gewesen, hieß es.

Nach Angaben von Csefan arbeiten die Behörden eng mit der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und den Nationalen Anti-Doping-Agenturen (NADA) zusammen. Er sieht „gute Möglichkeiten, die Blutbeutel über DNA-Tests den jeweiligen Besitzern zuordnen zu können“, wurde er in der „SZ“ zitiert. Die Ermittler gehen von einem internationalen Doping-Netzwerk aus, in das, neben den am Mittwoch festgenommenen neun Verdächtigen, weitere Personen verwickelt sein könnten.

Tammjärv gibt Auskunft

Der estnische Skilangläufer Karel Tammjärv gab am Freitag ausführlich Auskunft über seine Dopingpraktiken und beschrieb seine Verbindungen nach Deutschland. Die Zusammenarbeit mit Mark Schmidt habe 2016 begonnen, berichteten estnische Medien von der Pressekonferenz in Österreich am Freitag. „Die Blutentnahmen und -injektionen fanden in Frankfurt und Berlin statt“, sagte der Athlet.

Tammjärv war einer von fünf Langläufern, die am Mittwoch bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld festgenommen worden waren.