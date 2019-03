Die Crossmeisterschaften werden am 23. März im Baumbusch ausgetragen. Der CSL stellt den Fola-Organisatoren seine Strecke zur Verfügung.

Crossmeisterschaften im Baumbusch

Joe TURMES Die Crossmeisterschaften werden am 23. März im Baumbusch ausgetragen. Der CSL stellt den Fola-Organisatoren seine Strecke zur Verfügung.

Die Crossmeisterschaften werden im Baumbusch ausgetragen. Der Leichtathletikverband FLA hat nun offiziell bestätigt, was bereits in der Dienstagsausgabe des "Luxemburger Wort" angedeutet worden war. Die Meisterschaften werden am Samstag in einer Woche nachgeholt, nachdem sie am vergangenen Sonntag den schlechten Wetterverhältnissen zum Opfer gefallen waren. Der CSL hat sich bereit erklärt, den Organisatoren von Fola seine Strecke zur Verfügung zu stellen. Diese hatten Wert auf einen sicheren Parcours gelegt.



Die Teilnehmer sollen mit dem Buspendeldienst vom Park & Ride Villeroy&Boch in Rollingergrund zum Start kommen. Dieser verkehrt zwischen 10.30 und 19 Uhr. Los geht es um 12 Uhr mit den Ludiques, während das Rennen der Frauen für 14.05 Uhr und das der Männer für 15.35 Uhr programmiert ist.