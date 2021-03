Cristiano Ronaldos Ärger nach Ende der Torflaute verflogen

Nach dem Torklau gegen Serbien saß der Frust bei Portugals Fußballstar tief. Doch im Stade Josy Barthel platzt der Knoten.

Nach dem Torklau gegen Serbien saß der Frust bei Portugals Fußballstar tief. Doch im Stade Josy Barthel platzt der Knoten.

(dpa) - Stürmerstar Cristiano Ronaldo hat seine Durststrecke in der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft beendet und somit auf seine Weise auf den Torklau beim 2:2 am vergangenen Samstag in Serbien reagiert. Beim 3:1-Erfolg in der WM-Qualifikation in Luxemburg erzielte der 36-jährige Fußballprofi von Juventus Turin am Dienstag das zwischenzeitliche 2:1. Auf seinem Instagram-Kanal schrieb er: „Das war ein wichtiger Sieg auf dem Weg zu unserem Ziel.“

Zuvor war er für Portugal viermal nacheinander torlos geblieben und nachdem ihm in Belgrad der mutmaßliche Siegtreffer in der Nachspielzeit aberkannt worden war, kochte Cristiano Ronaldo vor dem dritten Spieltag in der Gruppe A vor Wut.

Beim Auftritt in Belgrad hatte er die Kapitänsbinde auf den Rasen gepfeffert, um seinem Ärger Luft zu machen. In Luxemburg hatte er die Binde zwar wieder am Arm, seine Miene hellte sich zunächst aber nicht auf, denn Gerson Rodrigues belohnte den mutigen Außenseiter mit dem 1:0. Cristiano Ronaldo scheiterte dagegen per Freistoß und haderte. Erst kurz vor der Pause gelang Diogo Jota der Ausgleich. Cristiano Ronaldo schob nach dem Seitenwechsel frei stehend ein und Joao Palhinha ließ das 3:1 folgen.

Cristiano Ronaldos bisherige Auftritte im Stade Josy Barthel Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo spielte bisher drei Mal im Stade Josy Barthel. Er traf dabei jedes Mal.

Seit seinem Premierentor 2004 hat Cristiano Ronaldo nun in jedem Kalenderjahr für sein Land getroffen. Auch deswegen war der fünfmalige Weltfußballer nach dem Schlusspfiff versöhnlich gestimmt. Er klatschte seine Mitspieler ab, die Mundwinkel zuckten nach oben und der Torklau von Belgrad schien vergessen.

