Am Samstagmorgen hat die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft ihr Abschlusstraining vor dem Duell mit Luxemburg absolviert. Cristiano Ronaldo und Co. übten in Bissen.

Cristiano Ronaldo trainiert in Bissen

Am Sonntag (Anstoß um 15 Uhr im Stade Josy Barthel) bestreitet die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft ihr letztes Spiel in der laufenden EM-Qualifikation. Gegner ist Europameister Portugal.

Um den ohnehin schon in Mitleidenschaft gezogenen Rasen im Stade Josy Barthel für das Spiel zu schonen, traf der europäische Fußballverband UEFA die Entscheidung, dass beide Mannschaften ihr Abschlusstraining auf einem anderen Spielfeld absolvieren müssten. Luxemburg tut dies am Samstagnachmittag in Beggen, während Portugal seine Übungen am späten Morgen in Bissen verrichtete.

Cristiano Ronaldo ist seit Jahren einer der besten Spieler der Welt. Die Torhüter Beto, Rui Patricio und José Sa wärmten sich gemeinsam auf. Trainer Fernando Santos hofft, dass Cristiano Ronaldo am Sonntag in Topform ist. Auch Routinier Joao Moutinho gehört noch zum portugiesischen Aufgebot. Die Zuschauer durften das Gelände in Bissen nicht betreten. Portugiesische Fans gibt es in Luxemburg eine Menge. Das Spielfeld in Bissen befindet sich in einem hervorragenden Zustand.

Weltstar Cristiano Ronaldo und seine Teamkollegen trainierten unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zahlreiche Fans der Mannschaft hatten sich zwar in Bissen eingefunden, mussten jedoch hinter einer Absperrung vor dem Eingang des Geländes darauf hoffen, einen Blick auf ihre Idole werfen zu können. Die Presse durfte die ersten 15 Minuten der Übungseinheit verfolgen.