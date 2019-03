Fußballer Cristiano Ronaldo steht erstmals seit der WM in Russland wieder im Kader der portugiesischen Nationalmannschaft. Somit könnte er auch nach Luxemburg kommen.

Cristiano Ronaldo spielt wieder für Portugal

(dpa) - Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo kehrt in die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der Torjäger von Juventus Turin steht im Aufgebot des Europameisters für die EM-Qualifikationsspiele gegen die Ukraine am 22. März und drei Tage später gegen Serbien. Somit könnte der Starstürmer auch am 17. November im Gruppenspiel in Luxemburg mit dabei sein.

Cristiano Ronaldo hatte seit der WM 2018 in Russland auf Länderspiele verzichtet. Seine 85 Tore für Portugal sind in seinem Heimatland genauso Rekord wie die 154 Länderspiele. Sein vorerst letztes Länderspiel hatte der Stürmer beim 1:2 im WM-Achtelfinale gegen Uruguay bestritten.