Cristiano Ronaldo ist schon wieder der Held

Schon wieder so ein verrückter Fußballabend: Nach der AS Rom hätte auch Juventus fast im Champions-League-Viertelfinale noch das Wunder gegen einen spanischen Topclub geschafft. Doch Cristiano Ronaldo wurde in der Nachspielzeit zum Helden.

(sid) - Real Madrid hat zum achten Mal in Folge das Halbfinale in der Champions League erreicht. Der Titelverteidiger gewann das Viertelfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin 3:1 und zog damit zum 13. Mal in die Vorschlussrunde der Königsklasse ein. Das Hinspiel hatte der spanische Rekordmeister in Turin mit 3:0 für sich entschieden.

Bei der Neuauflage des Vorjahresfinales hatte Mandzukic die Gäste bereits in der 2.' in Führung geschossen und damit bei den Tifosi Hoffnungen auf ein zweites italienisches Wunder binnen 24 Stunden geschürt. Am Vorabend hatte Ligarivale AS Rom durch ein 3:0 gegen Topfavorit FC Barcelona noch das 1:4 aus dem Hinspiel vergessen gemacht und erstmals die Vorschlussrunde in der Königsklasse erreicht.

Der Schiedsrichter stellte Juves Torwart Gianluigi Buffon vom Platz. Foto: AFP

Mit seinem zweiten Treffer in der 37.' schoss Mandzukic Real Madrid an den Rand des Abgrunds, ehe Matuidi (61.') nach einem Riesenfehler von Real-Torwart Navas Madrid in den Wahnsinn trieb. Cristiano Ronaldo (90.+7.') sorgte dann aber mit einem Elfmeter dafür, dass dem spanischen Fußball eine weitere große Blamage erspart blieb. Juves Torhüter Buffon sah in seinem vermutlich letzten Champions-League-Spiel die Rote Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung.

FC Bayern glanzlos im Halbfinale

Der FC Bayern München hat ebenfalls das Halbfinale erreicht. Im Rückspiel gegen den FC Sevilla reichte dem Team von Trainer Jupp Heynckes ein 0:0 zum Weiterkommen. Das Hinspiel hatten die Bayern in Andalusien mit 2:1 gewonnen.