Cristiano Ronaldo ist dabei beim Luxemburg-Spiel

Joe TURMES Cristiano Ronaldo steht im Aufgebot Portugals für die WM-Qualifikationsbegegnung in Luxemburg.

Cristiano Ronaldo führt das portugiesische Aufgebot für die WM-Qualifikationsbegegnung in Luxemburg an. Trainer Fernando Santos hat am Dienstag das Aufgebot für das Länderspiel am 30. März bekannt gegeben.

Cristiano Ronaldo wird zum insgesamt vierten Mal im Stade Josy Barthel auflaufen. Bislang hat er jedes Mal getroffen, wenn er an der Route d'Arlon zu Gast war. Neben Cristiano Ronaldo stehen noch weitere Topspieler wie Ruben Dias, Bernardo Silva (beide Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United) oder Pepe (FC Porto) im Aufgebot. Wie stark das Aufgebot ist, wird daran ersichtlich, dass es insgesamt zehn Spieler mit ihren Vereinen in die

K.-o.-Runde dieser Champions-League-Saison geschafft haben.

Das portugiesische Aufgebot Torhüter: Anthony Lopes (Lyon/F), Rui Patricio (Wolverhampton/ENG), Rui Silva (Granada/E) Verteidiger: Joao Cancelo (Manchester City/ENG), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Domingos Duarte (Granada/E), José Fonte (Lille/F), Raphael Guerreiro (Dortmund/D), Nuno Mendes (Sporting), Pepe (FC Porto), Cedric Soares (Arsenal/ENG) Mittelfeldspieler: Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Joao Moutinho (Wolverhampton/ENG), Ruben Neves (Wolverhampton/ENG), Sergio Oliveira (FC Porto), Joao Palhinha (Sporting), Danilo Pereira (Paris SG/F), Renato Sanches (Lille/F) Angreifer: Joao Felix (Atletico Madrid/E), Diogo Jota (Liverpool/ENG), Pedro Neto (Wolverhampton/ENG), Cristiano Ronaldo (Juventus/I), André Silva (Frankfurt/D), Bernardo Silva (Manchester City/ENG), Rafa Silva (Benfica)

Die Begegnung wird im Stade Josy Barthel ausgetragen, da das Stade de Luxembourg noch nicht fertig ist. Der Luxemburger Nationaltrainer Luc Holtz wird sein Aufgebot am Mittwoch veröffentlichen.

