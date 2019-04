Im Viertelfinale der Fußball-Champions-League verschaffen sich Juventus Turin und der FC Barcelona eine gute Ausgangsposition für ihre Rückspiele.

Cristiano Ronaldo glückt wichtiges Auswärtstor

(SID) - Dank Cristiano Ronaldo darf sich Juventus Turin auch gegen "Favoritenschreck" Ajax Amsterdam große Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale der Champions League machen. Durch einen Treffer des Portugiesen (45.') kam der über weite Strecken schwache italienische Rekordmeister beim engagierten Außenseiter zu einem 1:1 und geht mit einer guten Ausgangsposition ins Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Dienstag.

Ajax muss dagegen ähnliche Qualitäten zeigen wie eine Runde zuvor. Dort hatten die Niederländer durch ein 4:1 im Rückspiel den Titelverteidiger und früheren Ronaldo-Club Real Madrid ausgeschaltet. Neres verbesserte mit seinem Treffer (46.') die Aussichten seines Clubs aber noch deutlich. Cristiano Ronaldo, der sich im Länderspiel am 25. März gegen Serbien (1:1) eine Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen hatte, stand vor 50 390 Zuschauern wie erwartet in der Startformation der Turiner.

Bei den Gastgebern ruhten die Hoffnungen erneut auf Tadic. Der Ajax-Akteur war maßgeblich am sensationellen Weiterkommen des Teams von Trainer Erik ten Hag gegen Madrid beteiligt. Und auch gegen Juve spielte Ajax munter drauflos. Die Gastgeber attackierten früh und drängten Juve zurück. Nach 18 Minuten musste der Turiner Torhüter Szczesny einen Schuss von Ziyech klären, wenig später verzog van de Beek knapp.

Von Cristiano Ronaldo war zu diesem Zeitpunkt fast überhaupt nichts zu sehen. Zwar kamen die Turiner nach einer halben Stunde besser ins Spiel, dennoch waren die Gastgeber der Führung näher. Doch dann kam Cristiano Ronaldo. Nach einem Einwurf kombinierten die Gäste durch das Mittelfeld, nach einer Flanke stand er völlig frei im Strafraum und traf per Kopf (45.'). Ajax zeigte sich allerdings nicht geschockt. Nur zwei Minuten nach der Pause nutzten sie einen Fehler der Turiner Hintermannschaft, Neres traf mit einem schönen Schuss ins Eck. Die Gastgeber hatten im weiteren Spielverlauf mehr vom Spiel und zeigten sich mehr als gleichwertig. Das Mittelfeld der Turiner fand nur selten Zugriff und schaffte es häufig nicht, Ajax vom eigenen Tor wegzuhalten.

Luke Shaw (l.) war der Unglücksrabe in Manchester. Bild: AFP/Lluis Gene

Im zweiten Spiel am Mittwochabend setzte sich der FC Barcelona dank eines Eigentors von Shaw (12.') mit 1:0 bei Manchester United durch. Die Engländer zeigten eine durchaus ansprechende Leistung, sind aber im Kampf um ihre erste Semifinalteilnahme seit acht Jahren nur Außenseiter im Rückspiel im Camp Nou.