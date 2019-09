Der Sieg im WM-Rennen der U23 wurde von den Rennkommissaren entscheiden. Kevin Geniets kam als guter 13. ins Ziel.

Couragiertes Rennen von Geniets

Nils Eekhoff saß schon im Zelt, wo die Sieger Platz nehmen. Doch der Niederländer stand schlussendlich bei der Rad-WM in Yorkshire nicht auf dem Podium. Der 22-Jährige wurde im Rennen der U23 disqualifiziert, da er sich nach einem Sturz scheinbar zu lange an einem Begleitauto festgehalten hatte. Das Regenbogentrikot ging an den Italiener Samuele Battistella.

Kevin Geniets fuhr ein couragiertes Rennen, in dem er sich immer wieder an der Spitze zeigte und auf das Tempo drückte. Dennoch fehlte dem 22-Jährigen das nötige Quäntchen Glück, um den Sprung in die richtige Gruppe zu finden. Am Ende stand ein guter 13. Platz zu Buche.

Luc Wirtgen wurde 56., Arthur Kluckers 92., Colin Heiderscheid 95. und Michel Reis fuhr auf Rang 96 ins Ziel (alle auf 12'42'').

Im Rennen der Juniorinnen belegte Nina Berton Rang 30. Weltmeister wurde Megan Jastrab (USA).