Coupe de Luxemburg: Auslosung der ersten Runden

Daniel WAMPACH Bald geht es wieder los mit dem Wettkampf im Luxemburger Fußball. Am Freitag wurde die Auslosung der Coupe de Luxembourg vorgenommen.

Trotz Corona-Pandemie bereiten sich die Luxemburger Fußballclubs auf die neue Saison vor. Bereits am nächsten Wochenende startet die BGL Ligue - und Anfang September stehen die ersten Runden im Pokalwettbewerb an. Diese wurden am Freitagmittag ausgelost. Teams aus der BGL Ligue und der Ehrenpromotion sind dann allerdings noch nicht dabei.

Coupe de Luxembourg - Vorrunde Schengen (2) – Biwer (2) Clerf (3) – Beckerich (2) Vianden (2) – Münsbach (2) Grevels (3) – Harlingen-Tarchamps (2) Gilsdorf (2) – Heiderscheid (2) Moutfort (2) – Merl (2) Die Spiele finden am 2. September statt. Erste Runde Küntzig (2) – Schieren (1) Sieger Moutfort/Merl – Red Black Egalité (1) Colmar-Berg (2) – Mertzig (1) Aspelt (2) – Koerich (2) Lintgen (1) – Itzig (1) Sieger Grevels/Harlingen-Tarchamps – Berdorf-Consdorf (1) Gasperich (3) – Feulen (1) Fels (3) – Äischdall (1) Grevenmacher (1) – Remich-Bous (1) Beles (2) – Norden 02 (1) AS Luxemburg Porto (2) – Wormeldingen (1) Sieger Clerf/Beckerich – Nörtzingen (2) Bourscheid (2) – Sieger Vianden/Münsbach Christnach (3) – Wintger (2) Reisdorf (2) – Cebra (1) Schouweiler (3) – Sanem (1) Ehleringen (2) – Kopstal (2) Bastendorf (1) – Steinfort (1) Perlé (2) – Sieger Schengen/Biwer Wilwerwiltz (3) – Lasauvage (2) Sieger Gilsdorf/Heiderscheid – Walferdingen (1) Mensdorf (1) – Böwingen (1) Luna Oberkorn (1) – Kayl-Tetingen (1) Beggen (1) – Useldingen (1) Ell (2) – Lorentzweiler (1) Brouch (2) – Pratz-Redingen (2) Dalheim (3) – Erpeldingen (1) Ulflingen (3) – Bartringen (1) Folschette (2) – CS Oberkorn (1) Kehlen (1) – Hosingen (1) Rambrouch (2) – Diekirch (1) Sandweiler (1) – Echternach (1) Die Spiele finden am 9. September statt. Coupe FLF - Vorrunde Biwer (2) – CS Oberkorn (1) Rambrouch (2) – Itzig (1) Norden 02 (1) – Perlé (2) Useldingen (1) – Echternach (1) Colmar-Berg (2) – Steinfort (1) Die Spiele finden am 14. Oktober statt. In Klammern Divisionszugehörigkeit Coupe des Dames - Vorrunde Mertzig (3) – Ell (1) Bartringen (1) – Wintger (1) Käerjeng (2) – E. Itzig (1) Bissen (3) – Bettemburg (1) Rümelingen (3) – E. Red Black Egalité (2) E. Hosingen (2) – Niederkorn (1) Vianden (2) – Racing (1) Fels (2) – Mamer (1) Merl (3) – E. Differdingen (2) E. Aspelt (2) – Diekirch (1) E. Uelzechtdall (2) – Hesperingen (1) Fola (1) – Junglinster (1) Titus Petingen (2) – E. Wormeldingen (1) Die Spiele finden am 5. September statt. In Klammern Ligazugehörigkeit.





