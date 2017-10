(jg) - Am Montagmittag wurden die Achtelfinalduelle in Luxemburgs Fußballpokal ausgelost. In der nächsten Runde der Coupe de Luxembourg sticht insbesondere die Partie Titus Petingen gegen Niederkorn hervor. Die Spieler des FC Progrès schalteten bekanntlich am Wochenende im 1/16-Finale F91 Düdelingen im Elfmeterschießen aus.



Außerdem kommt in zwei weiteren Aufeinandertreffen zu Duellen zweier Mannschaften aus der BGL Ligue: Jeunesse empfängt Racing und Hostert muss in Cents bei RM Hamm Benfica ran.



Coupe de Luxembourg - Achtelfinale

Rümelingen (EP) - Wiltz (EP)

Titus Petingen (BGL) - Niederkorn (BGL)

Jeunesse (BGL) - Racing (BGL)

Grevenmacher (EP) - Mondorf (BGL)

Käerjéng (EP) - Rodange (BGL)

Erpeldingen (EP) - Differdingen (BGL)

RM Hamm Benfica (BGL) - Hostert (BGL)

Mühlenbach (EP) - US Esch (BGL)

Die Begegnungen finden am 3. Dezember statt

Coupe des Dames - Achtelfinale

Hesperingen (2) - Junglinster (1)

Red Black (3) - Schifflingen (1)

Bartringen (3) - Ell (1)

Mamer (1) - Wormeldingen (1)

Entente Differdingen (3) - Entente Rosport (1)

Entente Äischdall (2) - Gewinner Fola (2)/Merl (3)

Mertert-Wasserbillig (2) - Racing (1)

Bettemburg (1) - Niederkorn (1)

Die Begegnungen finden am 9. Dezember