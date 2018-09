Im Fußball-Pokalwettbewerb wurde die zweite Runde ausgelost. Ab dieser sind auch die Clubs aus den beiden höchsten Ligen dabei.

Coupe de Luxembourg: Kehlen empfängt F91

Daniel WAMPACH

Am Montag wurde die zweite Runde der Coupe de Luxembourg im Fußball ausgelost. Ab dieser sind auch die Vereine der BGL Ligue und der Ehrenpromotion dabei, während sich in der ersten Runde ausschließlich Vereine der unteren Divisionen gegenüberstanden. Alle Partien der zweiten Runde werden am 23. September ausgetragen.

Für Düdelingen könnte der Niveauunterschied nicht größer sein: Nur drei Tage nach der Europa-League-Partie gegen den AC Mailand (20. September) tritt F91 beim Erstdivisionär Kehlen an.



Die Gegner von Fola Esch und Rodange sind noch nicht bekannt. Fola trifft auf den Sieger der Partie zwischen Itzig und Böwingen. Diese war abgebrochen worden, nachdem ein Böwinger Spieler den Schiedsrichter attackierte. Über das Ergebnis wird am Grünen Tisch entschieden, es stand zu dem Zeitpunkt in der Verlängerung 1:1.

Rodange trifft auf Beles oder Steinsel. Letztere Mannschaft lag 2:0 in Führung, allerdings wurde die zweite Hälfte nicht mehr angepfiffen: Der Schiedsrichter hatte sich verletzt und es war kein Ersatz parat. Das Duell wird am Mittwoch um 20 Uhr nachgeholt.