Coupe de Luxembourg: Fola strauchelt

Bob HEMMEN Im 1/32-Finale der Coupe de Luxembourg zeigten die meisten Favoriten souveräne Leistungen. Fola hatte zwar Probleme, setzte sich aber ebenfalls durch.

Die großen Clubs des Landes sind weiterhin in der Coupe de Luxembourg vertreten. Am Wochenende schied zwar kein Erstligist aus, einige Teams mussten aber bis zum Schluss kämpfen, um das vorzeitige Aus zu verhindern.

Im 1/32-Finale geriet Fola in Grevenmacher in der ersten Halbzeit in Rückstand, doch die Escher drehten das Spiel und siegten am Ende mit 2:1. F91 kassierte in Echternach ebenfalls in der ersten Hälfte das 0:1, der amtierende Pokalsieger gewann letztlich aber deutlich mit 6:1.

Progrès bezwang Remich mit 2:0. Etzella gewann in Beggen auch nur knapp mit 1:0. Weiler ist die einzige Mannschaft, die gegen eine unterklassige Mannschaft verloren hat. Bei Erstdivisionär Steinfort musste sich das Team aus der Ehrenpromotion nach Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben.

Das Duell zwischen Berdorf-Consdorf und Lorentzweiler begann erst um 18.30 Uhr.

Coupe de Luxembourg – 1/32-Finale Schifflingen (1) – Differdingen (BGL) 1:5 Pratz-Redingen (3) – Junglinster (EP) 1:5 Harlingen-Tarch. (2) – US Esch (EP) n. V. 2:4 Remich-Bous (1) – Niederkorn (BGL) 0:2 Berburg (1) – Wiltz (EP) 2:3 Norden 02 (1) – Steinsel (EP) 0:4 Echternach (2) – F91 (BGL) 1:6 Lintgen (1) – Canach (EP) 0:6 Beggen (1) – Etzella (BGL) 0:1 Beles (2) – Hesperingen (EP) 0:6 Wormeldingen (1) – Käerjéng (EP) 1:4 Ehnen (2) – Titus Petingen (BGL) 0:7 Grevenmacher (1) – Fola (BGL) 1:2 Nörtzingen (3) – Jeunesse (BGL) 0:4 Münsbach (3) – Mühlenbach (BGL) 3:6 Steinfort (1) – Weiler (EP) n. V. 2:1 Ell (2) – Monnerich (EP) 0:3 Tricolore (3) – Rodange (BGL) 0:3 Bastendorf (2) – Rümelingen (EP) 0:2 AS Lux.-Porto (2) – Racing (BGL) 0:7 Walferdingen (1) – RM Hamm B. (EP) 0:7 Schieren (1) – Mertert-Wb. (EP) 1:2 Lasauvage (2) – Rosport (BGL) 1:6 Aspelt (2) – Strassen (BGL) 1:3 Red Black Egalité (1) – Hostert (BGL) 1:4 Merl (3) – Mondorf (BGL) 0:4 Sandweiler (1) – Mamer (EP) 0:4 Schengen (2) – Medernach (EP) n. V. 4:5 Kehlen (1) – Sanem (1) n. V. 2:1 Fels (3) – Itzig (2) 2:5 Bettemburg (1) – Kayl-Tetingen (1) 3:2