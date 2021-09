Am Dienstag wurde in den Räumlichkeiten der FLF in Monnerich die Runde der letzten 64 Mannschaften der Coupe de Luxembourg ausgelost.

Coupe de Luxembourg

Diese Aufgaben warten auf die Fußball-Erstligisten

Daniel KOLBUSCH Am Dienstag wurde in den Räumlichkeiten der FLF in Monnerich die Runde der letzten 64 Mannschaften der Coupe de Luxembourg ausgelost.

Jetzt sind auch die Mannschaften der BGL Ligue und Ehrenpromotion in der Coupe de Luxembourg gefordert. Seit Dienstag kennen die besten Fußballteams des Landes ihrer Gegner im 1/32-Finale des Pokals.

Von den 16 Vertretern der höchsten Spielklasse treten zwölf gegen einen Erstdivisionär an, während sich vier mit einem Zweitdivisionär messen.

F91, der bis dato letzte Titelträger des nationalen Pokalwettbewerbs im Jahr 2019, muss auf den altehrwürdigen Differdinger Thillenberg reisen, wo Düdelingen auf Erstdivisionär CS Oberkorn trifft.

Jeunesse macht einen kurzen Abstecher zu Nachbar Beles (2. Division) und sollte dort keine Probleme haben, sich für das 1/16-Finale zu qualifizieren. Die Begegnungen finden am 3. Oktober statt.

Bei den Frauen kommt es am 3. November im Achtelfinale zur Spitzenpartie zwischen der Entente Wormeldingen und Bettemburg.

Loterie Nationale Coupe de Luxemborg – 1/32-Finale Useldingen (1) – Junglinster (EP) Kayl-Tetingen (1) – Titus Petingen (BGL) Wintger (2) – Bettemburg (EP) Aspelt (2) – Steinsel (EP) Böwingen (1) – Differdingen (BGL) Äischdall (1) – Bissen (EP) Perlé (2) – Mondorf (BGL) Heiderscheid (2) – Medernach (EP) Vianden (2) – Rodange (BGL) Colmar-Berg (2) – Hesperingen (BGL) Mensdorf (1) – Schifflingen (EP) Red Black Egalité (1) – Wiltz (BGL) Kehlen (1) – Berburg (EP) Lorentzweiler (1) – Fola (BGL) Diekirch (1) – RM Hamm Benfica (BGL) Fels (2) – Mertert-Wasserbillig (EP) Münsbach (2) – Canach (EP) Grevenmacher (1) – Mamer (EP) Wormeldingen (1) – Rümelingen (EP) Beles (2) – Jeunesse (BGL) Sandweiler (1) – Hostert (BGL) Lasauvage (2) – Monnerich (EP) Cebra (1) – Niederkorn (BGL) Beggen (1) – Strassen (BGL) Remich-Bous (1) – Etzella (BGL) Bartringen (1) – Racing (BGL) Itzig (1) – Rosport (BGL) Schengen (2) – Weiler (EP) Walferdingen (1) – Mersch (EP) CS Oberkorn (1) – F91 (BGL) Rambrouch (2) – Käerjeng (EP) Sanem (1) – US Esch (EP) In Klammern Divisionszugehörigkeit Pokal der Frauen - Achtelfinale Fels (2) – E. Rosport (1) E. Wormeldingen (1) – Bettemburg (1) Red Black Egalité (2) – Mamer (1) Käerjeng (2) – E. Wintger (1) Biwer (3) – Diekirch (1) E. Aspelt (2) – Racing (1) Mertert-Wasserbillig (2) – E. Itzig (1) Junglinster (1) – Hesperingen (1) In Klammern Ligazugehörigkeit

