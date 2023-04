Differdingen will vor heimischer Kulisse gegen Niederkorn gewinnen. Außenseiter Mersch trifft auf Wiltz.

Fußball

Derby-Brisanz in der Coupe de Luxembourg

Yann DUARTE Differdingen will vor heimischer Kulisse gegen Niederkorn gewinnen. Außenseiter Mersch trifft auf Wiltz.

Im Viertelfinale der Coupe de Luxembourg kommt es zu einem echten Kracher. Nachdem Differdingen im Achtelfinale den Favoriten aus Hesperingen bezwingen konnte, trifft die Mannschaft von Trainer Helder Dias in der kommenden Runde auf Niederkorn. Dies ergab die Auslosung am Montagnachmittag.

Damit ist auch klar, dass sich der Wunsch von Fabrizio Bei nach einem Derby im Pokalfinale nicht erfüllen wird. „Ich hätte sehr gerne ein Duell zwischen uns und Niederkorn im Finale gesehen. Wir freuen uns trotzdem auf die Begegnung, denn ein Derby ist immer ein spezielles Spiel. Das wird eine schwierige Aufgabe, schließlich wartet mit Niederkorn ein formstarker Gegner auf uns“, analysiert Differdingens Präsident.

Wir sind sicherlich nicht der Favorit in dieser Partie, aber unser Vorteil ist, dass wir vor heimischer Kulisse spielen. Fabrizio Bei

Bei ergänzt: „Wir sind sicherlich nicht der Favorit in dieser Partie, aber unser Vorteil ist, dass wir vor heimischer Kulisse spielen. Wir haben in dieser Saison bewiesen, dass wir Zuhause jede Mannschaft schlagen können und wir werden alles geben, um die nächste Runde zu erreichen. Wenn man ins Finale will, muss man ohnehin jeden Gegner schlagen.“

Nach dem Sieg über Luxembourg City darf sich Marisca Mersch im Viertelfinale des Pokals auf ein Duell gegen Witz freuen. Foto: Stéphane Guillaume

Hoffnung auf das Pokalfinale macht sich auch Düdelingen. Während die Mannschaft von Carlos Fangueiro nach der 3:4-Niederlage im spektakulären Spitzenspiel gegen Hesperingen seit dem vergangenen Wochenende nur noch eine Außenseiterchance auf die Meisterschaft hat, darf Düdelingen im Pokal weiterhin vom Titel träumen. Dort empfangen Aldin Skenderovic und Co. Rosport.

Benjamin Bresch und die Erinnerung an ein spezielles Pokalspiel Der Stürmer hat bereits viel erlebt und möchte im laufenden Pokalwettbewerb mit Mersch für eine Überraschung sorgen.

Titelverteidiger Racing muss derweil auswärts in Mondorf antreten. Mersch genießt hingegen als einziger verbleibender Ehrenpromotionär Heimrecht und bekommt es mit Wiltz zu tun. Die Partien werden allesamt am 26. April ausgetragen.





COUPE DE LUXEMBOURG – Viertelfinale Am 26. April:

Mondorf - Racing

F91 - Rosport

Differdingen - Niederkorn

Mersch - Wiltz COUPE FLF – Halbfinale Am 10. Mai:

Walferdingen - Useldingen

Wormeldingen - Bastendorf

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.