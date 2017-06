(dat) - Ende 2018 könnte der COSL-Sportdirektor Heinz Thews in Rente gehen. Sein Arbeitgeber muss die Nachfolge so schnell wie möglich in die Wege leiten.

Thews ist offen für eine fließende Übergangsphase, wie das COSL auch. Der Wechselprozess soll noch 2017 angegangen werden.



In Luxemburgs kleiner Sportwelt wird darüber diskutiert und spekuliert, wann der Sportdirektor des COSL in Rente geht ...