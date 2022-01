Matthieu Osch und die 16-jährige Gwyneth ten Raa vertreten Luxemburg bei den Winterspielen in Peking im Februar.

Olympia 2022

COSL nominiert Kader für Peking

Matthieu Osch und die 16-jährige Gwyneth ten Raa vertreten Luxemburg bei den Winterspielen in Peking im Februar.

Das COSL (Comité Olympique et Sportif Luxemburgeoise) hat vier Tage vor Meldeschluss beim IOC (International Olympic Committee) den Kader für die Olympischen Winterspiele in Peking bekannt gegeben.

Zur Mannschaft gehören Matthieu Osch, der bereits vor vier Jahren in Pyeongchang auf Medaillenjagd ging und die erst 16-jährige Gwyneth ten Raa. Beide haben sich für die Rennen im Slalom und Riesenslalom qualifiziert.



Die 16-jährige Gwyneth ten Raa fährt zu ihren ersten Olympischen Spielen. Foto: privat

Ten Raa fährt erst seit diesem Jahr FIS-Rennen und konnte schon mehrfach mit Platzierungen in den Top 30 glänzen. Am Samstag belegte sie beim Riesenslalom auf dem Kronplatz in Südtirol den 16. Platz und erreichte 54 FIS-Punkte - deutlich besser als die vom COSL geforderte Norm.

Osch konnte seine Qualifikationspunkte bereits frühzeitig in der Saison sammeln und landete den Weltmeisterschaften in den Top 30. Als Ziel gibt Osch eine Verbesserung der Resultate von 2018 an, wobei Heinz Thews, Missionschef beim COSL, glaubt, dass „Matthieu vielleicht etwas tief stapelt“.





Fehlende Athleten

Langläufer Kari Peters, der 2014 in Sochi (RUS) für Luxemburg an den Start ging, hat zwar die Olympianorm erfüllt, wird aber wegen fehlender Form nicht nach China reisen. Krankheitsbedingt musste er mehrere Rennen absagen und fuhr in der Saison nur ein Rennen auf Schnee.

Ebenfalls nicht mit dabei sind Jeff Bauer (Skeleton) und Peter Murphy (Shorttrack).

Ab dem 04. Februar beginnen die Winterspiele. Die Spielstätten befinden sich nicht nur in Peking, sondern auch in Yanqing und Zhangjiakou.

Ten Raa geht am 07. Februar und Osch am 13. Februar im Riesenslalom an den Start. Die Rennen im Slalom finden dann am 09. Februar (ten Raa) und am 16. Februar (Osch) statt.



