COSL-Kader bleiben unverändert

David THINNES Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung der COSL-Kader 2021: Es wird keine Veränderungen im Vergleich zu 2020 geben.

Die Sportler oder Mannschaften, die 2020 Mitglied in einem COSL-Kader sind, werden dies auch im kommenden Jahr sein. Das Nationale Olympische Komitee hat entschieden, 2020 keine Kaderrevision im klassischen Sinn durchzuführen, wie es COSL-Vorstandsmitglied Ralf Lentz in seiner Rede beim Kongress des Tennisverbandes am Samstag verriet.

Das COSL wird dennoch die verschiedenen Dossiers der Sportler begutachten. Wenn das Projekt des Sportlers weiterläuft und dieser ein positives Gutachten seines Verbandes erhält, ist der Verbleib im jeweiligen Kader gesichert.

Man wolle damit auf die speziellen Begebenheiten bedingt durch die Corona-Pandemie reagieren, so Lentz. Der Punkt „Kaderrevision“ steht auch für die nächste Sitzung des COSL-Verwaltungsrates am Montag auf der Tagesordnung.

