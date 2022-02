Bei der Eröffnungsfeier der 24. Winterspiele in Peking tragen für Luxemburg je ein Mann und eine Frau die Landesflagge.

Olympia

Luxemburgs Fahnenträger stehen fest

André KLEIN Bei der Eröffnungsfeier der 24. Winterspiele in Peking tragen für Luxemburg je ein Mann und eine Frau die Landesflagge.

Die Frage, wer beim Stadioneinlauf im Rahmen der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am Freitag die luxemburgische Landesfahne tragen darf, ist entschieden.

Nach Vorgaben des IOC sollen im Rahmen der Gleichberechtigung der Geschlechter je ein Mann und eine Frau pro Nation die Flagge ihres Landes tragen.

War dies bei den Spielen 2018 in Pyeongchang für Luxemburg so noch nicht umsetzbar, weil mit Matthieu Osch nur ein Athlet an den Start ging, ist die Situation in Peking nun klar.

Eine 16-Jährige tritt für Luxemburg bei Olympia an Neben Matthieu Osch darf auch das 16-jährige Skitalent Gwyneth ten Raa zu den Olympischen Winterspielen nach Peking reisen.

Neben dem erneut qualifizierten Osch hat auch die erst 16-jährige Gwynneth ten Raa den Sprung zu Olympia geschafft. Beide Athleten werden die luxemburgische Delegation als Fahnenträger anführen.

Unklar ist jedoch noch, ob jeder eine eigene Fahne trägt oder beide gemeinsam eine schwenken.

