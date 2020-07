Raymond Conzemius wird neuer Sportdirektor des COSL und damit Nachfolger von Heinz Thews.

COSL: Conzemius wird Thews-Nachfolger

Heinz Thews geht nach den Olympischen Winterspielen 2022 in Rente. Sein Nachfolger ist gefunden: Raymond Conzemius. Der Sportlycée-Direktor wird bereits vom 1. November 2020 an beim COSL arbeiten.

Diese Besetzung kommt überraschend. „Der Kontakt kam vor ein paar Monaten zustande. Das Interesse bei mir hat sich dann entwickelt und nach einer kurzen Bedenkzeit habe ich zugesagt“, so der ehemalige Hochspringer: „Ich freue mich sehr, einige Zeit mit Heinz Thews zusammen arbeiten zu können und den Sport in Luxemburg weiter nach vorne zu bringen.“ Der 54-Jährige ist seit 2012 Direktor im Sportlycée und war von Anfang an bei diesem Projekt involviert. Wer seinen Posten im Sportlycée übernimmt, steht noch nicht fest. Aktuell ist Pascal Schaul beigeordneter Direktor.

Der 66-Jährige Thews ist seit 2002 Technischer Direktor des Nationalen Olympischen Komitees.

