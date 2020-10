Das Corona-Virus erfordert eine Menge Spielabsagen im Sport. Ein Überblick der Situation an diesem Wochenende.

Corona-Virus: Kein Handball und nur wenig Fußball

Joe GEIMER Das Corona-Virus erfordert eine Menge Spielabsagen im Sport. Ein Überblick der Situation an diesem Wochenende.

Im Volleyball und Basketball wurden bereits am Freitag alle Partien des Wochenendes wegen des Corona-Virus abgesagt. Am Samstag zog der Handballverband nach, nachdem sich weitere Spieler diverser Vereine krank meldeten. Der Spiebetrieb ruht nun mindestens bis nach der Länderspielpause am 14. November. In den kommenden Tagen möchte sich der Verband mit den Vereinen zusammensetzen, um die Situation auszuwerten und zu entscheiden, wie man vorgehen möchte.

Auch im Fußball können in der höchsten Spielklasse (BGL Ligue) nicht alle Begegnungen bestritten werden: Differdingen-Racing, Rosport-Niederkorn, Rodange-Strassen und Hostert-Düdelingen finden nicht statt.

Der Spielbetrieb in allen anderen Klassen wurden ohnehin von der FLF abgesagt.

Im Curling wird derweilen die Coupe de Luxembourg, die für Sonntag programmiert war, nicht stattfinden. Sie wurde auf den 12./13. Dezember verlegt. Auch der nationale Kegelverband teilte mit, dass man sämtliche Wettbewerbe ab sofort und bis auf Weiteres stoppt.

Wie die neuen Regeln in der Sportwelt lauten, finden Sie hier.





