Das Corona-Virus diktiert immer mehr die Sportwelt: Geisterspiele und Diskussionen um Spielabsagen im Fußball. IOC-Präsident Bach versucht zu beruhigen.

Sport 3 Min.

Corona-Virus hat Sportwelt im Griff

Das Corona-Virus diktiert immer mehr die Sportwelt: Geisterspiele und Diskussionen um Spielabsagen im Fußball. IOC-Präsident Bach versucht zu beruhigen.

(sid/dpa) - Das Corona-Virus nimmt immer mehr auf nationale und internationale Sportveranstaltungen. Am Montagabend wurde bekanntlich das Basketball-Pokalfinale in Luxemburg abgesagt.

In Deutschland gibt es nun eine Premiere: Das rheinische Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr) wird ohne Publikum ausgetragen. Diese Entscheidung gab die Stadt Mönchengladbach am Dienstag bekannt. Damit reagieren die Behörden auf die Ausbreitung des Corona-Virus.

Auch das Revierderby in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 an diesem Samstag soll ohne Zuschauer stattfinden.



Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem spanischen Fußballmeister FC Barcelona und der SSC Neapel am 18. März findet unterdessen auch ohne Zuschauer statt. Das teilten die Katalanen am Dienstag mit.



EM in Gefahr?

Die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie sorgt für zunehmende Spekulationen um eine mögliche Verschiebung der Fußball-EM um ein Jahr in den Sommer 2021. Wie mehrere internationale Medien am Dienstag berichten, wachse der Druck auf UEFA-Chef Aleksander Ceferin. Hintergrund ist die Sorge nationaler Verbände und Ligen, dass sie ihre Meisterschaftswettbewerbe nicht wie geplant bis Mitte Mai beenden können. Die UEFA äußerte sich auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zum Thema bislang nicht.

Die 51 EM-Spiele sind für den 12. Juni bis 12. Juli in zwölf Ländern geplant. Je vier davon in Gruppenphase und Viertelfinale in Rom und München. Weitere Spielorte sind Amsterdam, Kopenhagen, Bilbao, St. Petersburg, Bukarest, Budapest, Baku, Glasgow, Dublin und London, wo unter anderem auch beide Halbfinals und das Endspiel angesetzt sind.

Bach wendet sich an die Athleten

Der italienische Fußballverband (FIGC) will indes am Dienstag darüber beraten, wie es angesichts der Einschränkungen mit der laufenden Fußballsaison weiter gehen soll. Präsident Gabriele Gravina habe zu einer Telefonkonferenz eingeladen, hieß es in einer Mitteilung. Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus hat Italien sämtliche Sportveranstaltungen im Land bis zum 3. April ausgesetzt. Das betrifft auch den Spielbetrieb der Serie A.

Das Sportereignis des Jahres findet in 136 Tagen in Tokio statt. IOC-Präsident Thomas Bach hat sich vor dem geplanten Olympia-Start an die Athleten auf der ganzen Welt gewandt. Er könne trotz der anhaltenden Krise durch die Verbreitung des Corona-Virus „versichern, dass sich das IOC voll und ganz für erfolgreiche Olympische Spiele 2020 in Tokio einsetzt, die ab dem 24. Juli 2020 beginnen“, schrieb Bach in einem Brief am vergangenen Donnerstag, der auch online nachzulesen ist. Weiter führte er aus: „Leider sind wir alle wegen des Coronavirus besorgt. Selbstverständlich war das Corona-Virus in den letzten zwei Tagen auch ein zentrales Thema bei den Diskussionen des IOC-Vorstands.“

Olympische Spiele könnten verschoben werden Die Olympischen Spiele in Tokio könnten wegen des Corona-Virus zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr als geplant ausgetragen werden. Eine Verlegung ins kommende Jahr scheint unrealistisch.

Bach dankte den Athleten aufgrund der derzeit schwierigen Situation auch für ihre Flexibilität. „Einige von euch mussten ihre Wettkampf-, Trainings- und Reisepläne aufgrund von Änderungen bei den Austragungsorten und Reisebeschränkungen ändern“, schrieb Bach und ergänzte: „Ich versichere dir, dass das IOC weiterhin intensiv mit den NOKs und den Internationalen Verbänden zusammenarbeitet, um Lösungen für diese Herausforderungen zu finden und unter den gegebenen Umständen eine faire olympische Qualifikation zu gewährleisten.“

Der frühere Fechter ließ in seinen Zeilen keinen Zweifel daran, dass die Sommerspiele in Japan wie geplant stattfinden und ermutigte die Sportler, weiter hart für ihren sportlichen Traum zu arbeiten.