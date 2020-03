Das Länderspiel der luxemburgischen Fußball-Nationalmannschaft in Zypern wird wegen des Corona-Virus ohne Zuschauer ausgetragen.

Corona-Virus: Geisterspiel für FLF-Auswahl

Joé WEIMERSKIRCH Das Länderspiel der luxemburgischen Fußball-Nationalmannschaft in Zypern wird wegen des Corona-Virus ohne Zuschauer ausgetragen.

Das Fußball-Länderspiel der luxemburgischen Nationalmannschaft in Zypern findet ohne Zuschauer statt. Die Auswahl von Trainer Luc Holtz bestreitet das Geisterspiel am 26. März in Nikosia.

FLF-Auswahl testet gegen Zypern Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am 26. März ein Testspiel in Nikosia. Dort trifft die FLF-Auswahl auf Zypern.

Durch das grassierende Corona-Virus wurde die Entscheidung getroffen, das Testspiel hinter verschlossenen Türen auszutragen. Ob das zweite Testspiel der Nationalmannschaft am 30. März in Montenegro ebenfalls ohne Zuschauer gespielt wird, ist noch nicht bekannt.