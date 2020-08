Das Corona-Virus zieht im Radsport weiter seine Kreise. Ein Teamkollege von Jempy Drucker wurde zunächst positiv getestet, gab dann aber ein negatives Ergebnis ab.

Corona-Virus: Druckers Teamkollege wieder negativ

Daniel WAMPACH Das Corona-Virus zieht im Radsport weiter seine Kreise. Ein Teamkollege von Jempy Drucker wurde zunächst positiv getestet, gab dann aber ein negatives Ergebnis ab.

Nach Ben Gastauer (Ag2r) hat es nun auch Jempy Drucker erwischt. Der Bora-Radprofi muss genau wie sein Landsmann in Quarantäne - dies, weil einer seiner Teamkollegen positiv auf das Corona-Virus getestet wurde.

Drucker sollte eigentlich am Dienstag bei der Bretagne Classic starten, doch Bora hat wegen des positiven Befunds die ganze Mannschaft vom Rennen abgezogen. Drucker wird Luxemburg auch nicht bei der EM in dieser Woche vertreten.

Welcher Fahrer betroffen ist, gab die Mannschaft nicht bekannt. Er habe allerdings keine Symptome. Erst am Sonntag war Drucker bei den nationalen Meisterschaften im Straßenrennen gestartet und wurde hinter Kevin Geniets (Groupama) und Bob Jungels (Deceuninck) Dritter.

Eine Nachkontrolle ist am Dienstag negativ ausgefallen. Der Rennstall hatte alle Fahrer und Betreuer in Eigenregie noch einmal in Frankreich testen lassen. Es gab laut Teamchef Ralph Denk keine Auffälligkeiten. Der Positivtest stammt vom Sonntag aus einem italienischen Labor.



Teststrategie trägt Früchte

Der Radsport-Weltverband UCI schreibt vor, dass sich Fahrer sechs beziehungsweise drei Tage vor einem Rennen auf das Corona-Virus testen lassen müssen. Das war auch vor den nationalen Titelkämpfen der Fall, als Drucker negativ getestet wurde. Er kam erst danach wieder mit seiner Mannschaft in Kontakt.

Der betroffene Fahrer aus dem Bora-Team hatte vor sechs Tagen einen negativen Test abgegeben. Der Abstrich drei Tage vor der Bretagne Classic fiel allerdings positiv aus.

