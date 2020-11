Auch der Sport ist von den neuen Maßnahmen betroffen - ausgenommen die Elitesportler. Sport in der Halle wird nicht erlaubt sein. Die BGL Ligue steht vor einer Pause.

Corona: Teil-Lockdown auch im Sport

Auch der Sport ist von den neuen Maßnahmen betroffen - ausgenommen die Elitesportler. Sport in der Halle wird nicht erlaubt sein. Die BGL Ligue steht vor einer Pause.

Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert haben am Montagnachmittag die neuen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie bekanntgegeben. Wie bereits am Freitag berichtet, ist auch der Sport von dem Teil-Lockdown betroffen. Die Maßnahmen treten am Donnerstag in Kraft und gelten bis zum 15. Dezember. Bettel betonte, dass er sich bewusst sei, wie „wichtig der Sport ist“.

Das Ausüben einer Sportart in einer Gruppe von mehr als vier Leuten wird verboten sein. Ausnahmen bilden die Elitesportler, der Schulsport, die Nationalmannschaften und Menschen, die im Besitz eines ärztlichen Attests sind, das ihnen eine sportliche Aktivität ans Herz legt.

Für die BGL Ligue bedeutet dies auch, dass die Meisterschaft vom kommenden Wochenende an wieder unterbrochen wird. Am Mittwoch stehen noch zwei Nachholspiele auf dem Programm. Diese sollen laut FLF wie geplant stattfinden.

Coque bleibt für Spitzensportler geöffnet

Die Coque in Kirchberg wird für die Kaderathleten des COSL weiterhin offen bleiben. Sporthallen und Schwimmbäder werden schließen, außer für den Schulsport. Sportliche Aktivitäten im Freien sind weiterhin erlaubt.



Die Empfehlungen der Vierergruppen - sechs Gruppen im Freien - gilt weiterhin. "Die Frage stellt sich, ob es opportun ist, in der jetzigen Situation zu machen. Wir wollen die sozialen Kontakte so weit es geht runterfahren. Wir machen aber auch einen Appell an die Eigenverantwortung", so Sportminister Dan Kersch.

Das Nationale Olympische Komitee verlangt in einem Brief, dass die Indoorsportarten weiterhin erlaubt sind - wenn es sich um kleine Gruppen handelt oder nur um eine geringe Anzahl an Sportler.

Am Dienstag kommt das Konjunkturkomitee zusammen, um über die nächsten Schritte zu diskutieren. Sportminister Dan Kersch will sich in diesem Gremium dafür einsetzen, dass Sportvereine- und Verbände wieder von der Kurzarbeit profitieren, wie er bei RTL Radio Lëtzebuerg sagte.



