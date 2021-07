2021 kann die Route du Vin wieder nicht stattfinden. Der Organisator erklärt, warum die Veranstaltung erst nächstes Jahr ausgetragen wird.

Corona-Pandemie

Route du Vin erneut abgesagt

Bob HEMMEN 2021 kann die Route du Vin wieder nicht stattfinden. Der Organisator erklärt, warum die Veranstaltung erst nächstes Jahr ausgetragen wird.

Die Route du Vin zählt zu den größten Leichtathletikevents des Landes. Doch nach 2020 macht die Corona-Pandemie den Veranstaltern auch in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung.

„Die aktuelle Situation lässt keine Planung eines Events in der Größe der Route du Vin zu“, heißt es. Die Veranstaltung sollte am 26. September 2021 stattfinden. Die nächste Ausgabe wird nun erst am 25. September 2022 ausgetragen.

