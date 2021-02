Die Corona-Pandemie wirbelt den Spielplan der nationalen Handball-Meisterschaft weiterhin durcheinander.

Corona-Fall: Kein Handball in Mersch

Eigentlich sollten an diesem Wochenende in der Handball-Meisterschaft der Männer zwei Nachholpartien ausgetragen werden. Doch das klappt nicht so wie geplant. Denn letztendlich kann in der Axa League nur das Topspiel Esch - Berchem (Samstag 20.15 Uhr) stattfinden.

Die Partie zwischen Mersch und Schifflingen, die für Sonntag angesetzt war, muss verlegt werden. Nach einem positiven PCR-Test eines Spielers, wurde die gesamte Mannschaft vom Gesundheitsministerium in Quarantäne beordert.

Dem betroffenen Spieler geht es gut. Auch keiner der anderen Teammitglieder weist derzeit Symptome auf.

Wann die Begegnung gegen Schifflingen, die eigentlich bereits am dritten Spieltag ausgetragen werde sollte, nun nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

