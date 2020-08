Radprofi Ben Gastauer wird nicht an der letzten Etappe der Tour du Limousin teilnehmen. Ein Teamkollege wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.

Corona-Fall: Gastauer nicht bei den Meisterschaften

Daniel WAMPACH Radprofi Ben Gastauer wird nicht an der letzten Etappe der Tour du Limousin teilnehmen. Ein Teamkollege wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.

Eigentlich sollte Radprofi Ben Gastauer am Sonntag im Straßenrennen bei den nationalen Meisterschaften starten. Doch nun hat sein Team den 32-Jährigen von der Tour du Limousin abgezogen. Der Grund: Teamkollege Larry Warbasse (USA) wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.

Jungels: "Ein spezieller Sieg" Radprofi Bob Jungels ist wieder Zeitfahr-Landesmeister. Trotzdem sieht der 27-Jährige den Erfolg nicht als selbstverständlich an.

Wie Ag2r mitteilt, werden neben Gastauer auch Geoffrey Bouchard und Axel Domont sicherheitshalber nicht mehr bei der letzten Etappe starten. Die beiden Franzosen dürfen auch nicht am Straßenrennen der französischen Meisterschaften am Sonntag teilnehmen.

„Ich werde am Sonntag nicht fahren“, erklärt Gastauer gegenüber dem „Luxemburger Wort“. Auch die Europameisterschaft vom 24. bis 28. August wird er nach Rücksprache mit seinem Teamarzt und den Verantwortlichen des Luxemburger Radsportverbands nicht bestreiten. „Meine Mannschaft schreibt vor, dass wir in solch einem Fall 14 Tage lang keine Rennen fahren dürfen. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Mein Test am Montag war negativ, am Samstag werde ich mich zur Sichereit erneut testen lassen.“

Dans le cadre du suivi systématique de nos coureurs et membres d’encadrement, Larry Warbasse, qui ne présentait pas de symptômes a subi un test Covid-19 positif.



Voici les mesures de précaution prises par l'équipe suite à un test positif au Covid-19 👉https://t.co/uc7xrMmrph pic.twitter.com/fp3Q4CHkcy — AG2RLM Pro Cycling Team (@AG2RLMCyclisme) August 21, 2020





Der Luxemburger Radsportverband FSCL verlangt von den Fahrern, die am Rennen am Sonntag teilnehmen, einen negativen Corona-Test. Ansonsten wird eine Teilnahme untersagt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.