(dat) - Am 1. Oktober gibt es einen Wechsel an der Spitze des Coque-Verwaltungsrates: Marc Mathekowitsch ersetzt dann Robert Schuler. Dies teilte das Sportministerium am Montag mit.

Den Vorschlag des Sportministers Romain Schneider nahm der Regierungsrat am 1. September an. Schuler wird einen Posten "aus persönlichen Gründen" verlassen. Mathekowitsch was bislang Vizepräsident des Verwaltungsrates. Sein Mandat läuft bis zum 31. Juli 2020.

Mathekowitsch war lange Jahre im Sportministerium als "administrateur général" eingestellt. Anfang 2017 ging der gelernte Jurist in Rente und ist aktuell noch auf Honorarbasis in derselben Position im Sportministerium tätig.