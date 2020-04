Vom 4. Mai an dürfen die Spitzensportler wieder in der Coque trainieren. Diese Entscheidung hat der Regierungsrat am Mittwoch getroffen.

Coque öffnet für Spitzensportler

David THINNES Vom 4. Mai an dürfen die Spitzensportler wieder in der Coque trainieren. Diese Entscheidung hat der Regierungsrat am Mittwoch getroffen.

In der Coque darf wieder trainiert werden - aber momentan nur die Spitzensportler und unter strengen Sicherheitsbedingungen. Dies teilte RTL Radio am Mittwoch mit. Die Entscheidung war im Regierungsrat am Morgen gefallen. Die Coque hatte seine Türen am 14. März schließen müssen.

Das Nationale Olympische Komitee hatte also Erfolg mit seiner Anfrage. COSL-Präsident André Hoffmann hatte dem "Luxemburger Wort" am Dienstag bestätigt, dass man sich mit diesem Wunsch an die Regierung gewandt hatte.

Raymond Conzemius: "Jeder kämpft für sich alleine" Sportlycée-Direktor Raymond Conzemius wünscht sich mehr Zusammenhalt. Der 53-Jährige plädiert für eine teilweise Öffnung der Trainingsstätten.

Für Alwin de Prins, Direkor des LIHPS (Luxembourg Institute for High Performance in Sports) ist es ein "enorm wichtiger Schritt für den Leistungssport": "Der Reiz des Trainings zuhause hält auch nur eine begrenzte Zeit an. Die Sportler konnten die Zeit mit einer Extraportion Motivation überstehen. Aber irgendwann ist dies auch ausgereizt und sie müssen wieder gefordert werden." Der ehemalige Schwimmer gibt aber auch zu bedenken, dass "noch nicht alle Sportarten am 4. Mai einsteigen können. Die Kampfsportler zum Beispiel müssen sich noch gedulden".

Am Donnerstagmorgen findet eine Sitzung der Parlamentskommission Gesundheit und Sport statt: Thema ist die Exit-Strategie im Sport.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.