Coque: Kersch kommt den Verbänden entgegen

David THINNES Sportminister Dan Kersch hat beim COSL-Kongress versprochen, dass es bei der Zusammenarbeit mit der Coque finanzielle Entlastungen für die Verbände gibt.

Die Zusammenarbeit mit der Coque lag den Verbandsvertretern auf dem Magen. 2018 gab es beim COSL-Kongress einige Wortmeldungen zu diesem Thema. Sportminister Dan Kersch vermeldete am Samstag bei der Generalversammlung des Nationalen Olympischen Komitees eine Neuausrichtung in diesem Dossier: "Zusammen mit den Vertretern der Coque werden wir Wege finden, die Verbände zu entlasten. Einige Sachen werden nicht mehr verrechnet."

Fecht-EM 2019 vor dem Aus? Auf dem COSL-Kongresss am Samstagnachmittag in Niederanven wurde bekannt, dass der nationale Fechtverband darüber nachdenkt, die Austragung der Fecht-EM 2019 in der Coque abzugeben.

Kersch blieb bei diesem Thema sehr direkt in seinen Aussagen, genau wie im Punkt, dass die Verwaltung des High Performance Training and Recovery Centers in der Coque durch das LIHPS (Luxembourg Institute for High Performance in Sports) garantiert wird. Der Zugang zum neuen Leistungssportzentrum in der Coque wird dann exklusiv für die Elitesportlern des COSL reserviert sein. "Wir haben das Konzept kurzfristig geändert. Für mich kann es nicht sein, dass wir dort aus finanziellen Gründen neben den Spitzensportlern auch andere Leute reinlassen müssen - auch wenn ich durchaaus verstehe, wenn die Coque selbst Einnahmen generieren will und muss."