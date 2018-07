Am Wochenende drehte sich in der Coque alles um Pfeile und Scheiben. Die Luxembourg Open im Dart standen an.

Sport 19

Coque im Dartfieber

Am Wochenende drehte sich in der Coque alles um Pfeile und Scheiben. Die Luxembourg Open im Dart standen an.

(kev) - Am Wochenende gingen die Dartspieler im Gymnase der Coque in Kirchberg wieder auf die Jagd nach 180ern. Mehr als 350 Spieler aus mehr als 20 Nationen ließen von Freitag bis Sonntag die Pfeile bei den Luxembourg Open fliegen. Mit den Engländern Andy Hamilton und Wes Newton sowie dem Deutschen René Eidams nahmen auch drei bekannte Gesichter von der PDC-Tour an der mit insgesamt 16 100 Euro dotierten Veranstaltung teil.

Bei freiem Eintritt verfolgten nicht viele Zuschauer das Geschehen in der Halle: "Wir sind dennoch zufrieden. Das schöne Wetter sowie die Absagen einiger guter Spieler, denen der Ryanair-Streik zum Verhängnis wurde, führten dazu, dass die Zuschauerzahlen nicht höher waren", erklärte Serge Hempel von der Fédération luxembourgeoise de darts.



19 Foto: Paul Krier

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier Foto: Paul Krier

Bei den Männern gewann der Belgier Roger Janssen am Samstag das Einzelturnier, sein Landsmann Mario Vandenbogaerde triumphierte am Sonntag. Bei den Frauen führte kein Weg an Deta Hedman aus England vorbei. Sie war die treffsicherste Teilnehmerin und durfte sich an beiden Tagen über ein Preisgeld von 600 Euro freuen.