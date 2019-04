Conterns Basketballer spielen in der nächsten Saison wieder im Oberhaus. Birenbaum und Co. siegten am Sonntag in Zolver.

Contern feiert Wiederaufstieg

Bob HEMMEN Conterns Basketballer spielen in der nächsten Saison wieder im Oberhaus. Birenbaum und Co. siegten am Sonntag in Zolver.

Nach einer Saison in der Nationale 2 kehrt Contern zur kommenden Spielzeit zurück in die Total League. Am Sonntag gewann das Basketballteam von Trainer Gavin Love in Zolver mit 78:74.



Der Tabellendritte Telstar hatte in der Auf- und Abstiegsgruppe am Samstagabend in Stadtbredimus bei den Musel Pikes eine 79:93-Niederlage kassiert. Damit machten die Moselaner den Klassenerhalt perfekt. Dies gelang auch Arantia durch den 97:76-Sieg bei Kordall. Der Fusionsverein kann den Abstieg nicht mehr verhindern. Trotzdem hat der Club bereits verkündet, dass Trainer Philippe Giberti im Amt bleibt.



Résidence steht nach der 66:107-Niederlage in Heffingen auch definitiv als Absteiger fest.